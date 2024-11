Alinne Rosa revela quadro grave de depressão: "Era esperar morrer"

Alinne Rosa abriu o coração - Foto: Reprodução | Instagram

Alinne Rosa abriu o coração nas redes sociais e pegou os fãs de surpresa ao revelar que enfrentou uma intensa batalha contra a depressão nos últimos seis anos. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a cantora falou pela primeira vez sobre essa fase difícil.

"Passei por um período muito difícil em que poucas pessoas souberam. Vivi seis, quase sete anos com uma depressão fortíssima. Com isso, reduzi minha agenda de compromissos, programas de televisão, perdi muitas oportunidades devido a tudo isso que eu estava vivendo. Eu não saia de casa, muitos dias era difícil sair da cama", contou.

A ex-Cheiro de Amor explicou que buscou diferentes formas de tratamento e que sua rede de apoio, formada por amigos e familiares, foi essencial. "Fiz várias terapias, experimentei medicações, tive o apoio dos amigos e da minha mãe. Foram momentos que eu não desejo a ninguém," relatou.

Hoje, Alinne conta que finalmente sente vontade de criar e viver novamente. Em lágrimas, a artista também agradeceu à família e aproveitou para enviar uma mensagem a quem possa estar passando por uma situação semelhante.

"Depois de muitos anos, eu estou me sentindo viva de novo, estimulada para criar, entrar de cabeça no meu trabalho, a minha vida pessoal está ótima e quando eu estava com esse quadro de depressão, eu não tinha esperança de nada, o futuro para mim era esperar morrer", enfatizou a cantora.

Para quem está enfrentando a depressão, saiba que você não está sozinho. Confira algumas opções de ajuda:

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial): Acompanhamento psicológico e psiquiátrico sem custos.

CVV (Centro de Valorização da Vida): Oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia. Ligue para 188 ou acesse o chat no site cvv.org.br.

SAMU e Serviços de Emergência: Em casos de crise ou urgência, você pode acionar o Samu (192), que presta socorro imediato.