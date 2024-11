Deolane Bezerra expõe problemas com grave doença: "Luta"

Deolane revelou que a condição se agravou - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira, dia 25, Deolane Bezerra abriu o coração e falou sobre sua saúde mental. A influenciadora de 36 anos, que esteve detida há pouco mais de um mês, compartilhou o motivo de seu afastamento das redes sociais.

Deolane, que já havia sido diagnosticada com depressão meses atrás, revelou que a condição se agravou antes mesmo de se tornar alvo da Operação Integration, uma investigação que apura a suposta ligação de influenciadores e celebridades com esquemas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Leia mais:

>>> Famoso humorista choca ao revelar detalhe do pênis: ‘Bico de chaleira’

>>> Anitta surge "grávida" e surpreende a web: "Se preparem"

"Sei que estou sumida, mas estou respeitando o meu momento", iniciou a influenciadora.

"Como vocês sabem, antes de tudo o que aconteceu fui diagnosticada com uma deprê", lamentou ela, que citou ainda o uso de medicamentos para dormir. "Tem horas que é f*da. Estamos na luta, orando e tomando sertralina e zolpidem pra dormir", afirmou.

Deolane sofreu baixa na Justiça

Recentemente, Deolane Bezerra sofreu um revés inesperado no processo que move contra o influenciador Rafael Murmura, a quem acusa de calúnia e difamação.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, Deolane acionou a Justiça após Rafael afirmar que ela teria ligação com o tráfico de drogas. Contudo, o Ministério Público decidiu transferir o caso para uma Vara Criminal no Rio de Janeiro, o que pode representar um ponto favorável para o influenciador.

Além disso, a influenciadora continua proibida de deixar São Paulo sem permissão judicial, o que complica ainda mais sua situação. Conforme a colunista, a mudança de jurisdição ocorreu porque, segundo a legislação, crimes cometidos em ambiente virtual devem ser julgados na localidade onde foram praticados.

Para quem está enfrentando a depressão, saiba que você não está sozinho. Confira algumas opções de ajuda:

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial): Acompanhamento psicológico e psiquiátrico sem custos.

CVV (Centro de Valorização da Vida): Oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia. Ligue para 188 ou acesse o chat no site cvv.org.br.

SAMU e Serviços de Emergência: Em casos de crise ou urgência, você pode acionar o Samu (192), que presta socorro imediato.