Famoso humorista choca ao revelar detalhe do pênis: ‘Bico de chaleira’

O comediante Bento Ribeiro - Foto: Reprodução

O comediante Bento Ribeiro, conhecido por sua passagem pela MTV e papéis em produções como a novela “A Favorita" e a série “Trair e Coçar É Só Começar", causou alvoroço ao falar sobre seu órgão genital durante uma entrevista.

Em participação no podcast "À Deriva", Bento esclareceu a origem do apelido "bico de chaleira". Ele contou que, durante uma consulta médica, mencionou que às vezes desenvolve irritações na região, possivelmente por ter um excesso de pele. “Como ele já foi muito maltratado, às vezes dá umas irritações”, explicou.

O humorista também comentou que, em seu caso, o estresse e a ansiedade contribuem para o surgimento de herpes, e que diversos médicos sugeriram a remoção da pele extra. “Um desses médicos mais velhos que consultei olhou e disse: ‘Você tem o famoso bico de chaleira’”.

A humorista Dani Calabresa também compartilhou uma situação inusitada com Bento no podcast Ben-Yur, que ele apresentava com Yuri Moraes. Ela lembrou que, ao participar de uma sessão de fotos com Bento, percebeu que ele não estava usando cueca.

“As figurinistas tinham produzido tudo, menos a cueca, que é o mínimo que você traz da sua casa. Elas foram comprar cueca e ele, ‘p*rra, tá vendo? Vamos tomar café. Tu me dando presa’. Não é que atrasou, elas foram comprar a sua cueca!”, relembrou Calabresa.