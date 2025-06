Amado Batista choca ao barrar sonho da esposa 52 anos mais jovem - Foto: Reprodução

Recém-casado com a Miss Universo Mato Grosso 2024, Calita Franciele, de 23 anos, o cantor Amado Batista, de 74, revelou que não pretende ter filhos com a jovem esposa. Em entrevista recente, o artista disse que a decisão já havia sido comunicada antes do casamento, embora reconheça que a companheira sonha em ser mãe.

Leia Também: Amado Batista rebate críticas após casar com mulher 50 anos mais jovem

“Não planejo ter mais filhos. Já tenho quatro. Ela sonha em ser mãe, e talvez isso seja injusto, mas ela sabia da minha decisão quando casamos. Se ela aceitou isso, acredito que não será um problema para vivermos em paz”, afirmou Amado, de forma direta.

A fala gerou repercussão nas redes sociais, reacendendo os comentários sobre a diferença de idade entre o casal. Amado, por sua vez, também se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo. Segundo ele, os comentários negativos são movidos por preconceito e falta de empatia.

É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Precisa haver respeito. Recebemos elogios, claro, mas também críticas absurdas. Se meter na vida alheia sem conhecer a história de ninguém é, no mínimo, ridículo Amado Batista

O cantor afirmou que sua relação com Calita se baseia no afeto e que julgamentos externos não devem interferir.

“Amor não tem idade. Se ela está feliz e eu também, é isso que importa. Ninguém tem o direito de interferir ou sair falando besteira”, concluiu.