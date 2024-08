Ana Maria Braga apresenta programa vestida de Silvio Santos; vídeo

O neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel, também participou do programa - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga presta homenagem ao apresentador Silvio Santos na manhã desta segunda-feira, 19, ao apresentar o programa “Mais Você". Trajada como o ícone da TV brasileira, a loira apresentou o programa com direito ao famoso modelo de microfone acoplado.

Ana Maria ainda jogou aviõezinhos de dinheiro e falou sobre o respeito, a admiração e a amizade que tinha com Silvio.

"Eu adoro fazer televisão, levar alegria para a casa de vocês. Assim como ele, acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo, errar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de ser feliz. Essa roupa tem hoje todo esse significado", declarou.

Durante o programa, Ana ainda aproveitou para exibir os melhores momentos do artista e falou sobre a delicadeza que Silvio tinha com os outros. O neto do apresentador, Tiago Abravanel, também participou do programa através de uma chamada e lamentou a partida do ídolo.