Andressa Urach afirma que quer voltar para ‘A Fazenda’: “Vou causar"

Andressa Urach, conhecida por sua participação polêmica em ‘A Fazenda 6’, revelou em entrevista à plataforma Privacy que gostaria de voltar ao reality show. Para a ex-peoa, ser "cancelada" ou vista como vilã não seria um problema, já que, segundo ela, “os vilões são sempre os lembrados”.

“Eu surtaria muito de novo, talvez até nadasse pelada, mas não sei se poderia cuspir, porque acho que a regra foi suspensa”, afirmou, referindo-se aos momentos mais controversos de sua primeira passagem pelo programa.

A modelo admitiu que sua postura na 6ª edição foi planejada. “Quando entrei, pensei: ‘Preciso ser lembrada’. Criei um personagem, porque sabia que não iriam dar o prêmio para a vice-Miss Bumbum. Fiz de tudo para causar, mas no fim, cansei de ser má. Isso não sou eu de verdade, era uma estratégia de jogo”, explicou.

Para Andressa, ter "haters" é um indicativo de sucesso no reality. Ela também destacou que o segredo para vencer está no controle emocional, habilidade de lidar com pessoas e na capacidade de chamar a atenção da edição. “Eu surtava e era ‘a louca’, mas os trechos que apareciam não davam contexto. Cada participante tem seu personagem, e a edição decide como ele será mostrado”, concluiu.