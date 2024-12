Em luta contra câncer, Preta Gil posta clique romântico com o Kanalha

Affair de Preta Gil, Kanalha visita a cantora em luta contra câncer - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Kanalha fez uma visita especial a Preta Gil no Rio de Janeiro antes de sua participação no Prêmio Multishow. A cantora registrou o momento em suas redes sociais, mostrando o carinho entre eles, nesta terça-feira, 3.

"Olha quem veio me ver e me dar um beijo em que está concorrendo ao Prêmio Multishow. Olha ele. Ele veio pro Rio, mas ele veio me dar um beijo antes", disse Preta em tom carinhoso. Kanalha respondeu contido: "Mas é claro. É claro".

Preta ainda brincou sobre a preparação do amigo para o evento: "Hoje à noite, amor, vai estar lá charlando no Prêmio Multishow. A gente não se acostuma com essas coisas. Eu sou o coach dele, gente. Deixa ele. Ele escuta mesmo, escuta. Pena que não faz nada do que eu falo". Assista:

Atualmente, Preta Gil segue em tratamento contra o câncer e mantém seus fãs informados sobre sua saúde e rotina através das redes sociais. Ela frequentemente compartilha momentos de superação e apoio que recebe de amigos e familiares.