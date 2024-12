Ex-pastora revela sexo com Andressa Urach: "Oito horas sem parar"

Andressa Urach e Ana Akiva - Foto: Divulgação

Presente nas plataformas de contúdo adulto, Andressa Urach voltou a surpreeender os fãs ao postar um novo vídeo erótico, desta vez ao lado da ex-pastora evagélica Ana Akiva. Após a repercussão do vídeo, a convidada e modelo contou os detalhes sobre as filmagens, matando a curiosidade dos assinantes.

Em fala, Akiva destacou a atração pela ex-Fazenda, além de revelar o tempo em que a relação durou: "Sempre pega fogo e rola muita química entre nós. A Andressa exala sexo, ela sabe provocar e seduzir. Ficamos 8 horas sem parar. O tesão falou mais alto e deixamos fluir naturalmente, sem tempo, sem pressa, apenas pelo prazer. Na primeira vez que gravamos já tinha rolado esse entrosamento, mas agora foi ainda mais intenso. Somos insaciáveis”, revelou a modelo.

Ambas foram reveladas através do concurso Miss Bumbum, onde ficaram conhecidas e entraram para o meio. No entanto, após inúmeras polêmicas, se converteram e começaram a frequentar a igreja. Logo em seguida, retornaram as plataformas de conteúdo +18.

Assim, a ex-pastora revelou os planos para as próximas gravações com Urach, desejando performar "uma sátira da hipocrisia que rola na igreja", disse ela: "Na próxima, vou gravar o confessionário com a Andressa, vai ser uma pegada mais hard e dominadora. Vamos produzir ainda uma cena mais temática, uma sátira da hipocrisia que rola na igreja. Os nossos fãs pedem muito isso. E já fiz o convite para gravarmos fora do Brasil, rodar alguns países e viver aventuras juntas. Gostamos do perigo, do ousado e da adrenalina”, finalizou Akiva.