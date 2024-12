Prefeitura de Salvador dá novo passo para reforma da sede do Ilê Aiyê

Bbloco do Ilê Aiyê - Foto: André Frutuoso / Divulgação

A prefeitura de Salvador contratou a empresa que será responsável pelas obras de reforma parcial da sede do Ilê Aiyê, localizada na rua Direta do Curuzu, em Salvador. Ao todo, o investimento custará cerca de R$ 3,9 milhões.



Leia mais

>> Sede e escola do Ilê Aiyê passarão por reformas

A instituição escolhida para realizar o serviço foi a Ouriço Construções e Empreendimentos, vencedora do certame e ficará à frente do fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução dos serviços.

Conforme o documento de anúncio, o prazo de vigência do contrato será de sete meses e 10 dias contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço, no último dia 28. Já para a execução dos serviços serão de cinco meses.

Sede do “Mais Belo dos Belos”, a Senzala do Barro Preto receberá diversos investimentos da prefeitura como uma nova climatização e tratamento acústico.

O projeto prevê melhorias na infraestrutura física, incluindo climatização, acessibilidade e novas instalações elétricas e hidráulicas. As mudanças também beneficiarão a Escola Mãe Hilda.