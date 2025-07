Andressa Urach aparece ensanguentada e choca internautas

Andressa Urach assustou os seus seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-criadora de Andressa Urach assustou os seus seguidores ao surgir nas redes sociais com o rosto ensanguentado nessa quarta-feira, 2. A loira, porém, conseguiu tranquilizar os fãs. Isso porque a imagem foi registrada logo após a influenciadora realizar um microagulhamento avançado em uma clínica de estética.

“Dia de fazer peeling e aproveitar o inverno”, iniciou Andressa. “Acabei de fazer um microagulhamento avançado com PDRN e o melhor: não senti dor”, afirmou, enquanto mostrava o rosto cheio de sangue.

A biomédica responsável pelo atendimento de detalhes sobre o procedimento. “Estamos finalizando o protocolo da Andressa com ácido, pra melhorar a qualidade da pele dela, pra clarear. Fizemos protocolo com PDRN, porque agora é época dos peelings”, detalhou.

Veja como está o rosto de Andressa Urach:

O procedimento aconteceu poucos dias após Urach fazer um desabafo nas redes sobre uma cirurgia realizada na França. A loira contou que passou por uma ceratopigmentação — procedimento para mudar definitivamente a cor dos olhos — e relatou complicações no pós-operatório.

“Mal consigo abrir os olhos. A luz me irrita muito. Doendo bastante. Para piorar estou com gripe porque no dia da cirurgia o ar estava muito gelado. Nem tenho mais amígdalas, mas estou com dor. Ainda não parei para ir no oftalmo. Quero ver como vou sair de casa assim”, disse.

Andressa Urach fez outro desabafo no terceiro dia após a cirurgia. “Tá doendo muito, lacrimeja muito e mal consigo enxergar. No dia da cirurgia a sala estava muito gelada e peguei uma gripe muito forte! Tô muito arrependida. E medo de ficar cega! Não quis ficar lá, porque achei mais seguro voltar para o Brasil e tratar aqui! Cuidado! Se soubesse que doeria tanto, eu não teria feito!”