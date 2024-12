Andressa Urach grava com mulher de Nego Di: "Ele me emprestou"

Andressa Urach gravou com esposa de Nego Di - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach revelou em seu perfil do Instagram que gravou um conteúdo adulto pela primeira vez com Gabriela Souza, mulher de Nego Di, que está preso desde julho. A gravação ocorreu uma semana depois dela ter filmado com oito homens e ter ido ao hospital devida à dor pélvica.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach revela desejo de transar com 900 homens em um dia

>>> Andressa Urach se irrita com Kid Bengala e faz acusação: "Não sobe"

>>> Após sexo com oito homens, Andressa Urach vai parar no hospital

"Vocês estão preparados? Nego Di me emprestou essa maravilhosa… Uiiiii", escreveu a produtora de conteúdo adulto, em seu Instagram, onde postou uma foto das duas.

"Realizei um fetiche maravilhoso com a Gabi, mulher de Nego Di. Olha, que mulher, maravilhosa", reforçou a ex-A Fazenda sobre a gravação com a esposa de Nego Di.

Enquanto isso, Nego Di está mantido na Penitenciária de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O ex-BBB é investigado por estelionato. Enquanto isso, Gabriela, de 31 anos, iniciou a gravar conteúdo adulto nas últimas semanas e declarou que já ganhou "milhões".