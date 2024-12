Andressa Urach revela desejo de transar com 900 homens em um dia

Andressa Urach - Foto: Reprodução

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao revelar um desejo polêmico: quebrar o recorde mundial de relações sexuais realizadas por uma única pessoa em um dia. A influenciadora compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 21, que pretende superar a marca de uma mulher polonesa que manteve relações com 919 homens.

"Quero bater esse recorde", escreveu Urach na legenda de uma publicação que trazia a notícia sobre o feito da polonesa.

A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas comentando tanto em tom de deboche quanto de preocupação. Recentemente, Andressa enfrentou problemas de saúde após relatar ter tido relações com oito homens diferentes em um único dia.

"Se com oito foi parar no hospital, imagina com essa quantidade. Não vai chegar a 100 e vai parar no cemitério", comentou uma seguidora, lembrando que, após o episódio, a influenciadora relatou dores intensas e inchaço abdominal.