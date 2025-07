Andressa Urach pode ficar cega após cirurgia para mudar cor dos olhos

Andressa Urach mudou a cor dos olhos - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach acendeu um alerta para os seguidores após revelar que está enfrentando complicações após realizar uma ceratopigmentação, cirurgia que muda definitivamente a cor do olho. A famosa revelou que estava sentindo fortes dores na região ocular depois do procedimento.

“Meus olhos estão doendo bastante, muito. Chegando no Brasil vou ter que ir no médico. Está doendo muito, vocês não têm ideia. Já estou praticamente arrependida de ter feito, a dor não tem igual. Já tô arrependida. Orem por mim!”, disse ela.

A declaração acabou viralizando nas redes sociais e trouxe um debate com relação à possibilidade de cegueira da famosa, já que o procedimento não é recomendado para fins estéticos em pacientes saudáveis e é proibido no Brasil.

Em entrevista ao portal A TARDE, a Dra. Luciana Finamor, oftalmologista da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, marca do Grupo Fleury, contou que os sintomas apresentados por Urach não são normais.

“Não é normal. Recomenda-se procurar urgente assistência com Oftalmologista”, disse ela, recomendando que a famosa procure um médico especializado assim que chegar no Brasil.

Risco de cegueira

Durante a conversa, a médica ainda afirmou que todos que realizaram a cirurgia sem recomendação médica indicada possuem risco de cegueira permanente.

A cegueira pode acontecer pela formação de cicatrizes, infecções associadas, Uveite, glaucoma, etc” Dra. Luciana Finamor.

Ela também revelou que os danos podem ser permanentes e o paciente talvez nunca recupere a visão. “Podem ser permanentes, na dependência do método e técnica empregada. Opções menos invasivas aos indivíduos que desejam mudar a cor dos olhos: lentes de contato coloridas”, alertou.

Método proibido

Proibida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia ou da Academia Americana de Oftalmologia para fins cosméticos, a ceratopigmentação apresenta uma série de riscos para pacientes que não possuem prejuízos funcionais na visão.

Dentre os sintomas mais graves estão infecções bacterianas e fúngicas ligadas ao procedimento, lesões de córnea que podem causar muita dor e formação de cicatrizes permanentes; aparecimento de uveíte (inflamação intraocular potencialmente grave, que pode causar edema de mácula e até cegueira); glaucoma e complicações sistêmicas relacionadas aos pigmentos utilizados nas tatuagens, que podem ser gatilhos para doenças imunomediadas.

“Além disso, na dependência do método empregado, a mudança de cor dos olhos pode interferir com todas as medidas de grau e dificultar a visibilização de doenças que são vistas pelo exame de fundo de olho”, concluiu a Dra. Luciana Finamor.