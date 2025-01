Anitta escolhe louça para o Natal avaliada em mais de R$ 100 mil

Anitta preparou uma mesa sofisticada para receber sua família - Foto: Divulgação

Anitta preparou uma mesa sofisticada para receber sua família para a ceia de Natal na noite desta terça-feira, 24. Um detalhe que chamou atenção foi o preço do conjunto de louças da artista.

Segundo a Caras, a cantora contratou a decoradora Juliana Souza, da Na Mesa, para montar a sua mesa natalina em sua nova mansão. O espaço foi decorado com flores vermelhas e o conjunto de pratos, talheres e taças combinou com a temática do Natal.

Para a ocasião, Anitta escolheu a coleção Oro Di Doccia da Ginori 1735 - porcelana tradicional da Itália - e taças Pérolas Rosas. O conjunto completo da mesa custa mais de R$ 100 mil.

