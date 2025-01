Anitta perde cachorro no Natal e pede ajuda: “Pelo amor de Deus”

Anitta disse que o setter inglês fugiu e mobilizou toda a família - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Anitta usou as redes sociais na noite dessa terça-feira, 24, para pedir a ajuda dos fãs após Charlie, um dos seus cachorros, desaparecer no condomínio onde fica a nova mansão da artista, no Rio de Janeiro. Ela compartilhou um vídeo caminhando pelas redondezas à procura do pet e desabafou: “Esse é o meu Natal”.

Anitta contou que o setter inglês fugiu e mobilizou toda a família, que o procurou tanto de carro quanto a pé. “Esse cachorro ainda vai me matar do coração, sabe gente”, disse. A cantora revisou as imagens das câmeras de segurança para tentar entender como Charlie escapou. “Eu só não estou surtando porque ele já fez isso outras vezes e sempre reaparece”, explicou.

Segundo a funkeira, Charlie é um cachorro “mimado e teimoso, que gosta das coisas do jeito dele”. Por isso, a preocupação com o bem-estar dele fora de casa é ainda maior. “Não vou nem dormir hoje”, afirmou. Por fim, Anitta divulgou fotos do cachorro e pediu ajuda nas redes sociais para encontrá-lo. “Se você mora no Rio de Janeiro e viu esse cachorro, pelo amor de Deus me procure”.