Antes de morrer, Irmão Lázaro fez questionamento para esposa

Três anos após a morte de Irmão Lázaro, sua viúva revelou uma das últimas conversas que teve com ele durante sua internação por Covid-19. Em uma entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, a pastora Vânia Silva falou sobre um questionamento do cantor de música gospel e comentou sobre os desafios de liderar a ela e Irmão Lázaro fundaram em Feira de Santana, na Bahia.

"Nesses mais de 3 anos, tentamos transmitir à igreja tudo o que ele nos ensinou. Quando estava no hospital, ele me perguntou várias vezes: 'Amor, será que as pessoas entenderam a mensagem que passei?'. Eu respondi: 'Nós entendemos, amor'", relatou.

Em seguida, Vânia Silva comentou sobre a falta que Irmão Lázaro faz na obra e revelou que ele preparou os irmãos em Cristo para substituí-lo durante sua ausência. "É extremamente desafiador. A falta que ele faz é absurda. A habilidade que ele tinha de se relacionar com pessoas e de encontrar soluções para problemas em qualquer esfera era incrível", afirmou.

"Durante os 2 anos em que foi pastor da LUD (Igreja Batista Luz Divina), ele se dedicou a preparar pessoas para substituí-lo quando não estivesse presente. Não podia imaginar que sua ausência seria permanente, mas Deus sabia", completou, cheia de saudades.