Ao vivo: apresentadora da Rede TV! denuncia ex-padrasto

Daniela Albuquerque - Foto: Reprodução/RedeTV

A apresentadora da RedeTV!, Daniela Albuquerque, revelou, durante programa, que sofria agressões do seu ex-padrasto.

Segundo Daniela, ele era alcoólatra e em determinados dias, quando ele chegava em casa alcoolizado, lhe agredia, agredia sua mãe e seus irmãos. Além disso, ela relatou que ele não os alimentava [ela e os irmãos] quando sua mãe saia de casa.

“Minha mãe era casada com esse homem, e ele era muito violento. Batia em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Ele era alcoólatra, chegava em casa e jogava as panelas”, relatou Daniela Albuquerque no podcast Bispa Sonia Talks. Apesar de ser um bom cozinheiro, ele fazia doces e os consumia na frente das crianças, sem oferecer a elas. “Fazia doce, comia na nossa frente e guardava na geladeira. Eu queria comer, mas ele nem oferecia”, declarou.

Ainda durante a entrevista, a apresentadora também ressaltou sobre sua fé em Deus para tirar sua mãe da situação. “Tinha uma mulher fazendo uma oração com a mão na minha cabeça. Eu comecei a pedir com muita fé para não ter mais aquela vida, para não ver minha mãe sofrendo, minha mãe apanhando.”

Confira: