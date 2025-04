Apesar das supostas traições, Neymar e Bruna devem se casar em 2026 - Foto: Reprodução

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estariam planejando se casar em 2026, segundo informações divulgadas pela coluna de Matheus Baldi, da IstoÉ. A notícia surge em meio a especulações sobre uma suposta traição do jogador, que teria participado de uma festa em uma chácara no interior de São Paulo, no início de março.

De acordo com uma fonte próxima ao casal, os padrinhos do casamento serão Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, e seu namorado, Vinicius Martinez, representando Biancardi. Do lado do atleta, os escolhidos devem ser sua irmã, Rafaella Santos, e o jogador Gabigol, namorado dela. As filhas do casal, Mavie e Mel — cujo nascimento ainda não teve data divulgada — devem ser as daminhas da cerimônia.

Ainda segundo a fonte, Neymar e Bruna conversaram sobre os rumores da suposta traição, e o atacante nega qualquer envolvimento.