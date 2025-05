Após indiretas, Saulo dá resposta 'paz e amor' a Alinne Rosa - Foto: Reprodução

Após uma publicação de Alinne Rosa interpretada por muitos como uma crítica velada a Saulo Fernandes, o cantor baiano respondeu com um texto reflexivo nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 7, ele compartilhou uma mensagem que fala sobre autoconhecimento e amor-próprio, sendo lida como uma resposta indireta à ex-colega de banda.

“Se cuide. Se abrace. Se conheça. Se fortaleça. Seja dona de você. Alimente seu coração. Com sua própria luz. Não entregue seu amor a ninguém. Ele é tudo que você tem”, escreveu Saulo. A fala ganhou repercussão justamente por vir após o vídeo em que Alinne apontava incoerências entre a imagem pública e o comportamento nos bastidores de um artista, sem citar nomes.

A tensão entre os dois voltou à tona com o anúncio do Fortal 2025, em Fortaleza. Saulo retorna ao evento com o novo bloco “Sai do Mei”, no mesmo dia em que Alinne Rosa também se apresenta. A coincidência reacendeu rumores sobre um possível desentendimento entre os artistas, que já dividiram o palco nos tempos da banda Cheiro de Amor.