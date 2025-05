Alinne Rosa faz desabafo e internautas apontam indireta para Saulo

Alinne Rosa e Saulo Fernandes - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação

A cantora Alinne Rosa fez um desabafo em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram nessa quarta-feira, 6, e os internautas apontaram indireta para Saulo Fernandes. Na gravação, a artista fala sobre uma pessoa que se veste de luz, “guru contemporâneo”, mas que só faz o bem se tiver plateia.

"Você se veste de luz. Se diz do bem. Né? Não é só de bem quando tem plateia. Quando tem alguém assistindo, alguém pra filmar, postar, bater palma, pra te chamar de evoluído, iluminado, guru contemporâneo. Isso é discurso. É tão limpo, tão reto, tão elevado, tão espiritualizado, que chega a feder. É, fede mesmo. Porque mentira perfumada ainda é mentira”, iniciou Alinne, a qual seguiu dizendo que a pessoa a quem ela se refere tem um ego grande e suga a alma das pessoas com um discurso “de gratidão”.

Além disso, a cantora falou que chegou a ser próxima de quem ela fala no vídeo, mas atualmente percebe que foi ingênua em acreditar nas palavras ditas por ele. Alinne disse que a pessoa tem um “ego vegano reciclável embrulhado em papel semente, mas ainda assim ego você prega com paixão prega, prega mesmo, mas só pratica quando não te custa nada”.

“Vampiro nos bastidores”

Alinne Rosa seguiu: “É um monge nas fotos, um vampiro nos bastidores, um vampiro desses que suga sua alma com discurso de gratidão, sabe? E eu que um dia tentei te levar a sério, hoje eu me pego rindo não de você, mas de mim. Da minha ingenuidade ridícula de ainda achar que quem fala bonito é que é bom de verdade, é, tem gente que acredita, tem, tem que aplauda sua bondade de vitrine, mas eu vi, eu vi seu bastidor e nunca mais, nunca mais quis comprar o seu show.”

Segundo os internautas, a fala de Alinne é direcionada para Saulo Fernandes. Isso porque eles acreditam que a briga entre Alinne e Saulo tem relação com o Fortal. Ela foi anunciada como uma das atrações da festa na sexta-feira, dia 25 de julho, e o ex-Banda Eva surpreendeu ao anunciar o retorno para o evento com um novo bloco, o ‘Sai do Mei’, que também irá desfilar no mesmo dia.

O músico estava fora da festa após um protesto feito em 2019, no qual, de cima do trio elétrico, o cantor afirmou que faltava respeito com os artistas. “A gente vai dar espaço para um monte de gente que quer participar. Falta um pouquinho de respeito. São outros interesses, são outras coisas. Muito obrigado por esses anos todos. Obrigado por essa passarela, essa avenida, que é um palco de oportunidade maravilhosa. Mas, não dá mais. Até qualquer dia. A gente se encontra em qualquer trio elétrico da vida”, disse ele.

“Se tiver falando de Saulo é estranho... nunca vi ninguém falar sobre ele ser assim. Não é possível alguém enganar tanta gente”, disse um internauta. Outro escreveu: “a querida, que se for Saulo ela já perdeu essa discussão! Vai brigar sozinha, viu!? Nem na época que ela se relacionou com o João, que nada tem a ver com o pai, ela achou palco!”.

Outros usuários da rede social defenderam Alinne. “Isso foi bem perceptível na pandemia”, disse uma pessoa. “Faltou ela dizer não puxa bloco e nem pipoca na Barra, mas faz show no camarote mais caro do Carnaval. ‘Aberto a pipoca’”, se posicionou outra. Mais uma disparou: “Mas ela não mentiu... o gratiluz de Saulo acaba quando apagam às luzes”.

Assista o desabafo de Alinne Rosa: