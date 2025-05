Cantor da banda Desejo de Menina se envolve em acidente com morte

Artista dirigia uma Range Rover quando colidiu na traseira de uma van - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, está no centro de uma investigação policial após se envolver em um grave acidente de trânsito que deixou uma mulher morta e ao menos sete pessoas feridas. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 5, na BR-428, entre os municípios de Petrolina e Parnamirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o artista dirigia uma Range Rover quando colidiu na traseira de uma van que fazia transporte intermunicipal com 15 passageiros. Com a força do impacto, a van capotou e arremessou alguns ocupantes para fora do veículo. Já a SUV conduzida pelo cantor saiu da pista e despencou por uma ribanceira.



Uma das passageiras da van, a bancária Thiara Freire, natural de Santa Maria da Boa Vista, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela era funcionária do Banco do Brasil e bastante conhecida na cidade. A identidade das demais vítimas ainda não foi divulgada, mas ao menos sete pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde da região com ferimentos de diferentes gravidades.

Lenno Ferreira teve apenas escoriações leves e recebeu atendimento médico. No entanto, de acordo com informações do Jornal Extra, a PRF informou que o cantor se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado por isso. A recusa pode agravar a situação jurídica do artista, já que a Polícia Civil de Pernambuco abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente e averiguar se houve responsabilidade criminal por parte do condutor.

Em nota, o cantor afirmou estar bem fisicamente e declarou estar prestando apoio às autoridades e se solidarizando com as vítimas e seus familiares.