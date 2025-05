Xanddy leva roda de samba à Flórida com show intimista

Evento acontecerá no Backyard - Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes da música brasileira, Xanddy segue com sua turnê pelos Estados Unidos e promete transformar o verão americano. No dia 3 de agosto, o cantor desembarca em Fort Lauderdale, região de Miami, com o projeto Xanddy Samba & Summer 2025, parte da aguardada #USATOUR.

O evento acontecerá no Backyard e aposta em uma proposta intimista, no estilo tradicional de roda de samba, com Xanddy bem próximo do público. A expectativa é de atrair a comunidade brasileira da região — estimada em mais de 5 mil pessoas — com um repertório que passeia por toda a sua trajetória e grandes clássicos da música nacional.

O setlist do show inclui sucessos consagrados da carreira do artista, como “Comando”, “Meus Sentimentos”, “Desafio”, “Já É Carnaval”, “Uma Chance” e “Playlist do Xandão”. O público também poderá curtir releituras de músicas de artistas icônicos como Alceu Valença, Ivete Sangalo, Só Pra Contrariar, Exaltasamba, É o Tchan, Raça Negra e Cidade Negra.

A turnê já passou por cidades como Orlando, Boston e São Francisco. O artista já teve mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais e venceu o prêmio Focus Brasil Awards 2019 como melhor evento brasileiro na Flórida.