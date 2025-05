Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do artista

Arlindo Cruz e a esposa, Babi Cruz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Arlindo Cruz segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio, desde a semana passada. Segundo a esposa do artista, Babi Cruz, ele está estável e se recuperando. A informação foi confirmada pela esposa através do Instagram, na noite desse domingo, 4.

“Ele está se recuperando e dizer que, mais uma vez, passamos por uma provação muito forte. Definitivamente eu não conheço ninguém tão forte, com tanta vontade de viver como o Arlindo, porque por muito menos, qualquer um de nós não teria aguentado o que ele aguenta”, começou.

A empresária aproveitou para elogiar o cantor. “A missão dele, o espírito de Arlindo Cruz é de uma força e de uma potência que os meus olhos não conseguem alcançar. Esta determinação é do Pai Supremo, é de Deus. É ele quem decide tudo”, seguiu.

Por fim, ela disse que “Arlindo supera o insuperável”. “Ele está se recuperando bem, passando por cada momento e a gente consegue ver melhoras”, disse, antes de agradecer a equipe do pneumologista, do hospital e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreram o marido.

Internação

Na última terça-feira, 29, Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com pneumonia.

Em nota, a assessoria de Arlindo disse que a hospitalização foi para a realização de exames médicos, devido a condição de saúde delicada.

“O artista encontra-se internado para a realização de exames médicos, após diagnóstico de um quadro de pneumonia. Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica”, inicia o texto.

A nota segue: “Apesar do quadro exigir atenção, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários”. O comunicado foi publicado nas redes sociais.

Os profissionais ainda agradeceram o carinho do público com o sambista. “Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento. Seguiremos informando sobre o estado de saúde do artista sempre que necessário”, concluíram.

O compositor enfrenta o quadro de derrame pleural, condição caracterizada pelo acúmulo de líquido na membrana que reveste os pulmões, o que compromete a respiração e requer atenção médica imediata.

Em março de 2017, Arlindo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na época, o cantor ficou internado por cerca de 1 ano e 3 meses, e desde então segue realizando reabilitação para o tratamento das sequelas.