Mulher de Arlindo Cruz é internada após diagnóstico: “Dói muito”

Arlindo Cruz e Babi Cruz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mulher do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz, foi internada após ser diagnosticada com diverticulite, que é uma inflamação dos divertículos, pequenas bolsas na parede do intestino grosso. O problema causou dores intensas e levou a empresária a buscar atendimento médico e iniciar tratamento com antibióticos intravenosos.

Babi explicou, em uma publicação no Instagram, que a doença interrompeu sua rotina de forma inesperada. “Às vezes a gente se programa para estar em determinado lugar, em determinado horário, em determinado dia, só que a gente não conta com a programação de Deus. Às vezes, numa determinada curva, tem algo que seu pneu fura e você tem que parar. Então eu estou aqui internadinha, uma diverticulite me parou”, iniciou, em um vídeo publicado na rede social.

Ela seguiu: “Dói demais, dói muito e é um tratamento meio severo. Tem que ter antibiótico na veia por determinados dias e muito analgésico para poder aguentar a dor. Quem já passou por isso sabe”.

Babi Cruz também deu detalhes sobre seu quadro na legenda da publicação. “Com as bênçãos de Deus e dos meus Orixás estou bem! O pior da crise de diverticulite passou e é muita dor. Já estou bem, medicada e assistida. Por essas e outras experiências da vida que acontecem surpreendentemente é que reafirmo o quanto devemos viver com intensidade e claro, responsabilidade. A vida é uma só, muito breve, efêmera…”.

A esposa de Arlindo aproveitou para abordar a importância dos cuidados com a saúde e exames preventivos. “Não somos, estamos nesse plano em quaisquer das situações, seja no campo, econômico, profissionais vulneravelmente livres de tudo o que pode acontecer. Fica aqui meu relato, minha experiência e meu alerta a todos. Vamos aproveitar o início do ano para fazer exames de rotina, cuidar de dentro para fora, cuidar de quem te ama. A saúde importa! Cuidem-se com amor, Babi Cruz”, completou.