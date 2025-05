Arlindo Cruz é internado às pressas em CTI

Arlindo Cruz está em observação no hospital - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Arlindo Cruz foi internado às pressas no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 29. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o famoso sofreu um quadro de derrame pleural.

Essa condição gera acúmulo de líquido na membrana que reveste os pulmões e compromete a respiração do sambista, que está lutando contra as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, sofrido em 2017.

Em nota, a assessoria de comunicação do famoso confirmou a internação e reforçou que o quadro de saúde dele é delicado. “A assessoria artística do cantor Arlindo Cruz informa que o artista encontra-se internado para a realização de exames médicos, após diagnóstico de um quadro de pneumonia”, informaram.

“Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica. Apesar do quadro exigir atenção, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários”, explicaram.

Os profissionais ainda agradeceram o carinho do público com o sambista. “Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento. Seguiremos informando sobre o estado de saúde do artista sempre que necessário”, concluíram.