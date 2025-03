Após polêmica com magreza, Maya Massafera anuncia mudança no corpo

Maya Massafera quer nova cirurgia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maya Massafera, que recentemente foi alvo de críticas por causa da magreza e comentário sobre corpo, anunciou que passará por mais uma cirurgia. Ela revelou que pretende aumentar a prótese de silicone que tem no bumbum.

A influenciadora, que passou pela transição no ano passado, mostrou em seu Instagram uma consulta com o cirurgião, que lembra que Maya aplicou ácido hialurônico no bumbum há cerca de seis meses.

Ela disse que deseja aumentar mais: "É muito pouco. Eu acho muito pouco. Eu prefiro trocar o silicone, então, colocar um maior. Quero ele bem grande".

"A prótese maior, você consegue colocar, mas, se for aumentar muito, vamos ter que fazer alguma coisa no quadril também", explicou o especialista.

No vídeo, Maya Massafera ainda ressaltou que está satisfeita com o seu corpo e que "gosta de ser magrinha": "Mas eu quero um pouquinho mais de bunda e perna. Na academia eu vou conseguir, mas vai demorar muito. Então, eu queria ver alguma coisa que ele possa injetar que não faça mal à minha saúde, porque saúde, em primeiro lugar, eu colocaria".