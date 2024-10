Após prisão revogada, Gusttavo Lima desabafa sobre honestidade em show

Gusttavo Lima retornou à agenda de shows com apresentação na cidade de Marabá, no Pará - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ter prisão decretada e revogada na Operação Integration, que investiga uma suposta lavagem dinheiro em plataforma de jogos on-line, Gusttavo Lima fez um discurso, na noite desta sexta-feira, 27, sobre honestidade. O cantor se apresentou em Marabá, cidade do Pará, em atuação que marcou o seu retorno à agenda de shows.

"Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que quando o mundo ameaçar a cair, a tua honestidade te salvará. Seja justo, para quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar. Obrigado a todos. Eu seu você, não seria nada", disse Gusttavo.



Um dia após determinar que o cantor deveria ser preso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou, em meio às investigações da Operação Integration, a prisão de Gusttavo Lima. O magistrado classificou os motivos para a ordem de prisão como "meras ilações impróprias e considerações genéricas".



A juíza Andrea Calado da Cruz, responsável pelo pedido, alegou que o cantor teria ajudado o casal José André e Aislla, investigados na operação, ao permitir que eles viajassem de Goiânia para a Grécia em seu jatinho particular. Ambos são sócios da empresa "Vai de Bet", alvo das investigações.



No entanto, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, responsável pela revogação da prisão, classificou as justificativas para a detenção como "meras ilações impróprias e considerações genéricas". Em seguida, o desembargador comentou, em novo documento, que não há indícios que o cantor estivesse dando guarida a fugitivos quando viajou à Grécia com o casal.



O magistrado afirmou que não há evidências de que o cantor estivesse ajudando fugitivos ou que sua participação na empresa de apostas, da qual detém 25%, concluísse como prova de envolvimento em crimes.



O cantor, que estava em Miami, nos EUA, com a família, volta a se apresentar neste sábado, 28, Paraupebas, também no Pará.