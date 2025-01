Após Timbalada, José Loreto curte show de Xanddy Harmonia

O ator José Loreto - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

José Loreto elegeu Salvador para curtir os primeiros dias do ano de 2025. Nesta segunda-feira, 6, o local escolhido pelo ator da Globo foi o show de Xanddy Harmonia.

O famoso esteve na Melhor Segunda-Feira do Mundo e dançou muito aos clássicos de Xanddy, que, antes do show, confirmou à imprensa uma nova edição do seu ensaio em fevereiro. Quem também esteve no ensaio foi a cantora e atriz Ludmillah Anjos.

José Loreto foi visto também no ensaio da Timbalada, Candyall Guetho Square, neste domingo, 5, que teve a participação de Ivete Sangalo.

Acompanhado de uma morena misteriosa no evento, o ator da Globo não assume uma relação desde o fim do seu namoro com Rafa Kalimann.