Arrependida? Simaria revela que errou a finalizar parceria com a irmã

A dupla chegou ao fim em 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos bastidores do show de Simone Mendes, a irmã Simaria, que fazia dupla com ela, revelou a Leo Dias o que teria motivado a separação da dupla em 2022.

De acordo com jornalista, Simaria teria confessado que a dupla com a irmã não chegou ao fim por brigas, mas por uma sequência de desentendimentos que a levou a tomar a decisão de se afastar dos palcos, porém, com o passar do tempo a artista percebeu que havia errado e hoje se arrepende da escolha.

>> Simone Mendes fala sobre volta da dupla com Simaria: "Não impede"

Na web a galera comentou sobre o assunto. “Lembro de uma entrevista que ela falou que tudo era com ela, se não fosse ela a dupla não ia pra frente, Simone toda constrangida na entrevista”, disse uma internauta. “É só ela continuar carreira solo também, igual a irmã, afinal as duas têm talento”, declarou outra. “A Simone tem que continuar sozinha profissionalmente”, disparou a terceira. "Volta não, Simone, você é maravilhosa sozinha", cravou a quarta.