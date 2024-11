Assumiu? Filho de Giovanna Antonelli e Benício comenta foto de cantora

Pietro e Clarissa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O amor estar no ar. Após serem flagrados juntos em um passeio no shopping, Pietro Antonelli Benício e Clarissa Müller demonstraram afeto publicamente mais uma vez. O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício comentou em uma foto da cantora: "Toda minha".

Tanto Pietro, de 19 anos, quando Clarissa, de 24, estão solteiros no momento. A cantora terminou recentemente seu namoro com Bruno Montaleone, ex de Sasha Meneghel e que pode ser visto atualmente como o chef Cristiano na novela "Mania de você". Eles estavam há mais de dois anos juntos.

Leia também:

>> Influencer famosa revela que era amante de jogador do Vitória

>> Mulher revela sexo com 101 homens em 14 horas e faz desafio

>> Vídeo: homem ignora segurança e exibe túmulo de Silvio Santos

Além de cantora, Clarissa também é atriz. Ela participou de "Malhação" na temporada de 2018, e , mais recentemente, esteve no elenco do filme "Tudo por um Pop Star 2". Mas, com dois álbuns lançados, é à música que ela tem se dedicado mais. Em 2022, ela chegou a ser indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação.

O filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli também é ligado à música. Além dos trabalho como modelo, Pietro quer seguir carreira como cantor.

"Minha profissão é música, trabalho com isso desde minha adolescência. Eu canto, produzo, escrevo, faço tudo… Atuar nunca foi uma vontade minha, mas não descarto. Não seguiria uma carreira só de ator, mas se um dia houver uma oportunidade legal, eu faria em paralelo com a música, como faço na moda, por exemplo", disse ele em entrevista ao jornal Extra no início do mês.