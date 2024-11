Mulher revela sexo com 101 homens em 14 horas e faz desafio

Lillian Phillips surpreendeu com revelação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lillian Phillips surpreendeu mais uma vez com revelação. A criadora de conteúdo de adulto confessou que fez sexo com 101 homens em 14 horas.

A mulher confessou que ficou das 9h até as 23h no quarto e somente realizou uma pausa no período, segundo ela, para tomar um banho rápido. Ela ainda comentou que o seu próximo desafio é fazer sexo com mil homens.

Lily chegou a mostrar um vídeo após o sexo, exibindo sua cama bagunçada. "Estou com muitas dores", admitiu a famosa por conteúdos adultos, que exibiu o novo feito para assinantes no Onlyfans.

A criadora de conteúdo afirmou que já teve uma vez em que deitou com 23 homens em um único dia. Em seguida, ela abriu um formulário de inscrição para homens interessados em fazer parte do desafio e recebeu 500 inscrições.

Lillian disse que priorizou relações em grupo, pois isso significava que "estava aumentando os números muito mais rápido". "Acho que essa foi uma das coisas com as quais eu realmente tive dificuldade, dizer não às pessoas: 'Sinto muito, mas seu tempo acabou, preciso passar para o próximo cara'", comentou.

A jovem de 20 anos ainda se defendeu das críticas e falou que não fez nada de errado.

“Não é como se eu estivesse tentando encorajar todas as meninas a fazer isso, como se elas não quisessem e sentissem que têm que fazer isso. Sou apenas uma garota tentando me divertir, tentando fazer algum conteúdo para todos vocês. isso é o que eu gosto, ninguém está me forçando a fazer isso”, falou.