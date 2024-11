Marina Sena diz que sexo com Juliano 'está entre os melhores da vida'

Marina Sena e Juliano Floss - Foto: Reprodução | Instagram

Em um spoiler divulgado pelo perfil do Multishow, a cantora Marina Sena fez revelações que chocaram o público do Lady Night. Durante o quadro do detector de mentiras, a artista encarou perguntas provocativas da apresentadora Tata Werneck.

Logo de início, Tata questiona Marina sobre seu talento como compositora: “Você acha que é a melhor compositora da sua geração?” Marina responde afirmativamente, e Hector Bolígrafo, o personagem que realiza os testes, confirma a sinceridade da resposta.

Leia mais:

>>> Deborah Secco vai apresentar reality sobre poliamor

>>> Eduardo Sterblitch questiona a própria sexualidade: "Muito livre"

>>> Justiça mira em Jojo Todynho após denúncia anônima; entenda

Marina Sena e Juliano Floss | Foto: Reprodução | Instagram

Mas a conversa esquenta quando Tata pergunta sobre o relacionamento de Marina com o namorado, Juliano Floss. Ao questioná-la se ele é "o melhor sexo" de sua vida, Marina hesita e responde que sim, mas em seguida pondera: “Não tem um melhor. Assim, tem os que não prestam. Mas ele está entre os melhores”.

Confira: