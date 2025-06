Assustador! Maria Ruy Barbosa explica braço roxo em Cannes - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa chamou atenção durante sua aparição no tradicional Baile da amfAR, em Cannes. Além do novo visual loiro, a atriz surgiu com marcas roxas nos braços e veias salientes no ombro, o que gerou curiosidade e preocupação entre seguidores.

Em resposta aos questionamentos feitos nas redes sociais, Marina esclareceu, por meio de um vídeo no TikTok, que as marcas foram causadas pelo peso do vestido escolhido para a ocasião. “O vestido pesava mais de 15 kg”, afirmou a atriz, que usou um modelo assinado por Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain.

Assustador! Maria Ruy Barbosa explica hematomas em Cannes | Foto: Reprodução

A participação de Marina no evento faz parte de sua presença no Festival de Cannes deste ano, onde também apresentou pela primeira vez o novo tom de cabelo, após abandonar os fios ruivos que eram sua marca registrada.

Confira o vídeo:

Marina Ruy Barbosa abandona ruivo e radicaliza em mudança de visual

Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seguidores ao exibir uma transformação radical em seu visual. Diretamente de Cannes, onde acompanha o prestigiado festival de cinema, a atriz de 29 anos abandonou o icônico ruivo e adotou um loiro dourado exclusivo.

Marina celebrou a novidade com entusiasmo: "É hora da revolução loira! O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante em iniciar essa fase ao lado dessa marca que me proporcionou mudar com inovação e tecnologia", escreveu.