Ator da Globo posa com novo namorado na Chapada Diamantina

Johnny Massaro está amando. O ator fez a primeira publicação ao lado do namorado, o arquiteto Ray Queiroz, e o cenário não poderia ser melhor: a Chapada Diamantina, na Bahia. O artista está por lá para gravar um filme.

Esta, no entanto, não é a primeira aparição pública do casal. Os pombinhos se revelaram ao mundo há duas semanas quando da sessão do filme "Malu" no Festival do Rio, para onde foram juntos.

Já segundo o jornal Extra, eles também já foram vistos se beijando em agosto na plateia do show da cantora Mãeana no Circo Voador.

Antes, Johnny namorou o ator e modelo Miguel Ferrari. Ray Queiroz é de Fortaleza, no Ceará, mas vive atualmente no Rio. Em dezembro de 2022, ele se formou em Arquitetura.

Depois de sua participação na novela "Terra e paixão", Johnny Massaro foi visto recentemente como o protagonista de “Aumenta que é rock”, minissérie em quatro capítulos exibida em setembro na Globo.