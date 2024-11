Bruno de Luca surpreende ao apoiar motorista do caso Kayky Brito

Bruno compartilhou uma mensagem gravada pelo motorista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Bruno de Luca surpreendeu os seguidores ao apoiar o motorista Diones Coelho, que atropelou o ator Kayky Brito em setembro do ano passado. Diones também prestou socorro imediato ao ator logo após o ocorrido.

Em seu perfil no Instagram, Bruno compartilhou uma mensagem gravada pelo motorista, na qual se apresenta e oferece seus serviços como motorista particular e executivo no Rio de Janeiro.

“Oi, meu nome é Diones, estou passando aqui nas redes sociais do Bruno para oferecer a vocês o meu trabalho como motorista executivo, motorista particular. Você que precisa de um profissional confiável para suas viagens diárias ou para eventos especiais, quero deixar aqui o meu trabalho como motorista disponível para você”, diz o Diones.

O profissional completa: “Sou motorista no Rio de Janeiro já há muitos anos com experiência, quero te oferecer uma viagem confortável, uma viagem segura, com profissionalismo. Conheço as melhores rotas do Rio de Janeiro e estou disponível para eventos, viagens de negócios, e muito mais!”.

Bruno de Luca elogiou Dionez e o parabenizou. “Boa, Dionez! Parabéns pela iniciativa! E muito sucesso nessa nova jornada”, disse.