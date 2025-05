Ator de Fear the Walking Dead morre aos 45 anos

Ator ficou conhecido por atuar em ‘Fear the Walking Dead’ - Foto: Divulgação

O ator Samuel French, que ficou conhecido por atuar em ‘Fear the Walking Dead’ e ‘Assassinos da Lua das Flores’, morreu aos 45 anos. A informação foi confirmada pelo amigo e colaborador Paul Sinacore, que dirigiu French em seu próximo filme, ‘Towpath’.

Sinacore lembrou French como um “querido amigo e um ator incrível”, elogiando sua atuação como o Detetive Bernard Crooke em Towpath, também estrelado por Eric Roberts e atualmente em fase de pós-produção.

“Juntos, embarcamos em uma jornada extraordinária, dando tudo de nós para concretizar uma visão criativa compartilhada”, disse Sinacore em um comunicado. “Samuel carregava consigo uma paixão pela atuação que ardia em cada cena — sem filtros, sem medo e com vida. Ele se dedicou completamente ao trabalho, e isso transparecia”, seguiu.

Sinacore completou: “Estou profundamente triste com sua perda e só queria que ele tivesse visto a versão final. Ele era único e permanecerá em nossos corações para sempre. Meus sentimentos estão com sua família, e especialmente com sua filha — ele a amava profundamente e falava dela com frequência, com orgulho e ternura.”

Trajetória

Samuel French nasceu em 26 de janeiro de 1980 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Samuel French nasceu em 26 de janeiro de 1980, em Waco, Texas, e fez a sua estreia em produções como Gavin McDonough, na minissérie do History Channel, ‘Texas Rising’ (2015), que também contava com Bill Paxton, Kris Kristofferson, Jeffrey Dean Morgan, Chad Michael Murray, Crispin Glover, Ray Liotta, Brendan Fraser e mais.

French também interpretou Ben em um episódio de ‘Fear the Walking Dead’, e logo depois, em 2023, contracenou com Robert De Niro em ‘Assassinos da Lua das Flores’, dirigido por Martin Scorsese, interpretando o agente CJ Robinson.

Samuel French deixa uma filha, Madison, a mãe dela, Melinda Acosta, e também os pais de French, Thomas e Evelyn, e os irmãos Andy e Danny.