Atriz de 'Eu, a Patroa e as Crianças' celebra fim de castigo de Claire

Série fez sucesso no SBT - Foto: Reprodução

A atriz Jennifer Freeman, a eterna Claire da série 'Eu, a Patroa e as Crianças', brincou com os fãs da sitcom ao citar uma data marcante para a personagem: o fim de um castigo que a impedia de beijar rapazes.

"Eu estou finalmente livre", brincou a atriz em uma publicação do Instagram.

Entenda

Durante a série, Michael, pai da personagem, tentou impedir Claire de namorar. Surgiu daí o 'castigo'.

"Eu acabei de fazer 15 anos e eu não posso marcar nenhum encontro?", questiona a personagem na cena. "Quer um encontro? Eu tenho um para você. Primeiro de janeiro de 2025. Sabe que dia é esse? É o dia que você vai poder sair desta casa", responde o pai.

No Instagram, a atriz ainda publicou uma bandeira do Brasil e memes de fãs brasileiros sobre o fim do castigo.

Eu, a Patroa e as Crianças está disponível no Disney+.