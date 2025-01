Whindersson ironiza Luísa Sonza e Chico Moedas: "Se me quiseres"

O humorista fez uma piada sobre o ex-relacionamento de sua ex-esposa - Foto: Reprodução | Instagram

Whindersson Nunes voltou aos palcos com seu mais recente stand-up, 'Efeito Borboleta’, e não passou despercebido. Lançado no YouTube no dia 25 de dezembro, o show marcou seu retorno após um período de afastamento para tratar questões relacionadas à saúde mental.

Porém, um dos momentos mais comentados foi uma piada envolvendo sua ex-esposa, Luísa Sonza, e o ex-namorado dela, Chico Moedas, que gerou polêmica nas redes sociais e reacendeu discussões sobre o passado do trio.

O humorista fez uma piada em que relata um encontro com uma mulher durante o período menstrual. Na piada, Whindersson cita trechos da música composta por sua ex-esposa, Luísa Sonza, para o ex-namorado dela, Chico Moedas. "Ela disse: 'Eu menstruei. A gente estava aqui no clima, e eu sou dessas mulheres que não gosto de fazer nada assim'. Eu falei 'tô de boas'. Ela disse 'e tu faz alguma coisa de Chico?'. Eu falei 'ora, se o Chico me quiseres'", brincou.

Whindersson misturou ironia e referências pessoais para criar a piada, mas ela não foi bem recebida por todos. Enquanto alguns internautas aplaudiram a brincadeira, outros criticaram, apontando que o tema poderia ser evitado, considerando a sensibilidade dos envolvidos.

A relação entre Luísa e Chico Moedas, embora breve, foi marcada por polêmicas. A cantora dedicou a música ‘Chico’ ao ex-namorado, mas revelou em setembro de 2023 que havia sido traída por ele, o que levou ao fim do relacionamento de dois meses.

