Atriz famosa critica participação de golpista em reality da Netflix

Whoopi Goldberg manifestou indignação com a decisão da ABC de incluir Anna Delvey no elenco de Dancing with the Stars. A golpista, que inspirou a série da Netflix 'Inventando Anna', cumpre prisão domiciliar em Nova York e obteve permissão das autoridades de imigração para participar do programa.

Durante o The View, Goldberg criticou a escolha e questionou o privilégio dado a Delvey, que ainda deve dinheiro a várias pessoas. "Como ela pode estar aqui enquanto tantas famílias lutam para se reunirem?", disse a atriz.

O caso de Anna Delvey inspirou a série da Netflix Inventando Anna, protagonizada por Julia Garner.