Conheça O Casal Perfeito, série com Nicole Kidman que está causando

A série O Casal Perfeito já está no catálogo da Netflix. A produção, baseada no livro homônimo de Elin Hildrebrand, estreou nesta quinta-feira, 5. A obra com Nicole Kidman envolve romance, mistério, suspense e sedução.

A história gira em torno de Amelia Sacks, que está prestes a se casar com um dos membros da família mais rica de Nantucket. A futura sogra, a renomada escritora Greer Garrison Winbury, não concorda com a relação do filho.

A trama ganha nova fase e enfrenta uma virada quando um corpo é encontrado na praia, segredos vêm à tona e uma investigação começa, onde todos são suspeitos.

Além de Nicole Kidman (“Moulin Rouge” e “Big Little Lies“), O Casal Perfeito conta com Liev Schreiber (“Ray Donovan” e “X-Men: Origens“), Eve Hewson (“Por Trás de Seus Olhos” e “Robin Hood – A Origem”), Dakota Fanning (“Grande Menina, Pequena Mulher”), Meghann Fahy (“The Bold Type” e “The White Lotus“), Jack Reynor (“Midsommar – O Mal Não Espera a Noite”) e mais.