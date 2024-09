Salvador recebe masterclass de cineasta francês; saiba detalhes

Noel Herpe fará masterclass no dia 12 de setembro - Foto: Divulgação

Noel Herpe comandará uma masterclass no próximo dia 12 de setembro, às 18h30, na sala de arte Cinema do Museu, localizada no Museu Geológico, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador. Historiador e diretor de cinema, ele abordará a temática focada na construção da imagem de travestis ao longo da história do cinema.

A masterclass será dividida em dois momentos, com uma parte com a exibição do media-metragem “É o Homem”, seguido de uma palestra baseada no novo livro de Herpe, “Travestissonsnous”, visando um diálogo analítico sobre a imagem das travestis no cinema e quais foram os efeitos sociais dessa construção.

O historiador faz uma retomada histórica e promove uma análise de como se deu a construção dessa imagem nas obras cinematográficas ao longo dos anos.

O livro de Noel Herpe que teve grande repercussão na França foi tema de uma retrospectiva na Cinemateca de Paris que programou obras de Eric Rohmer, Howard Hawk, Billy Wilder, Otar Iosseliani, Edouard Molinaro.

As masterclass tem realização da Santa Luzia Filmes, produtora audiovisual de Salvador que já lançou cinco longa-metragens nas salas de cinema, na Netflix, Prime e HBO, inclusive os premiados A Coleção Invisível e Sem Descanso.

Noel Herpe é cineasta, ator e crítico de cinema. Ele tem contribuições para as revistas La Nouvelle Revue française, L'Atelier du Roman , La Revue littéraire, além de escrever como crítico para o jornal nacional e de circulação diária Libération.