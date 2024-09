Isis Valverde confirma estreia em Hollywood ao lado de Stallone

Atriz Isis Valverde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Isis Valverde revelou neste domingo, 25, que estará em um filme ao lado de Sylvester Stallone. Ela compartilhou um print de uma pesquisa na internet onde seu nome aparece na lista do elenco do longa "Alarum" e escreveu "Soon", que significa "em breve" em português.

A artista finalizou as filmagens, dirigidas por Michael Polish, em março. Ela é a única brasileira a fazer parte do projeto, que foi gravado em Ohio, nos Estados Unidos.

Ainda sem data de estreia, o longa-metragem é um filme de suspense sobre um casal de espiões dos EUA. O elenco conta com grandes nomes de Hollywood, como Sylvester Stallone, que também é um dos produtores do filme, e Scott Eastwood.

Esse é o primeiro trabalho internacional na carreira de Isis, que já havia passado uma temporada no exterior em 2022 para estudar mais sobre atuação e criar laços com profissionais da área.