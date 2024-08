Halle Berry faz revelação chocante sobre cenas de ação: “Quebrei um braço"

Halle Berry em ‘John Wick 3: Parabellum’ - Foto: Reprodução

A atriz Halle Berry fez revelações chocantes sobre a sua carreira. Em novo vídeo da Netflix, feito para promover o longa ‘A Liga’, ela e seu companheiro de cena Mark Wahlberg trocaram histórias sobre os bastidores da carreira. Na ocasião, ela recontou todas as fraturas que já sofreu em sua carreira no cinema de ação.

“Eu fui nocauteada três vezes, quebrei um braço, quebrei costelas duas vezes - duas costelas uma vez, três costelas na outra -, quebrei o cóccix, quebrei dois dedos do pé e um dedo da mão”, relatou Berry. As fraturas aconteceram em filmes como ‘Na Companhia do Medo’ (2003), ‘John Wick 3: Parabellum’ (2019) e ‘Ferida’ (2020).

Wahlberg aproveitou para recontar que sofreu de um menisco rompido e um ombro deslocado, além de ter “ferido o seu ego múltiplas vezes”.

Vejas os relatos:

Dirigido por Julian Farino (‘The Office’ e ‘Brooklyn 99’), ‘A Liga’ conta a história do trabalhador de construção civil Mike (Wahlberg), que é rapidamente lançado no mundo dos superespiões e agentes secretos quando sua namorada do ensino médio, Roxanne (Berry), de repente volta à sua vida e o recruta para uma missão de alto risco envolvendo o serviço de inteligência dos EUA.



Além de Halle Berry e Mark Wahlberg, o elenco conta com J.K. Simmons (‘Liga da Justiça’), Jackie Earle Haley (‘Watchmen’), Adewale Akinnuoye-Agbaje (‘Pompeia’), Jessica De Bouw (‘As Horas Finais’), Alice Lee (‘Sierra Burgess é uma Loser’), entre outros.

‘A Liga’ tem estreia marcada para 16 de agosto na Netflix.