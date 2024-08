Tom Cruise faz “missão impossível” no encerramento da Olimpíada; veja

Tom Cruise no encerramento da Olimpíada de Paris-2024 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tom Cruise apareceu na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris-2024 na noite deste domingo, 11, e, tal qual o seu personagem Ethan Hunt, da franquia ‘Missão: Impossível’, o ator fez uma entrada espetacular.

Acoplado a um fio de metal, ele pulou do alto do Stade de France, em Paris, cumprimentou uma série de atletas e encontrou Simone Biles e Karen Bass, a prefeita de Los Angeles. Logo depois, o ator pegou a bandeira olímpica e desceu uma escada, saindo de moto.



O momento ficou ainda mais marcante com a exibição de um vídeo que mostrou o ator acelerando pelas ruas da cidade com trilha sonora da música ‘By The Way’, do Red Hot Chilli Peppers. Em seguida, ele pula de um avião e sai correndo. Ele, então, passa a bandeira para outros atletas.

Veja o momento:

Simplesmente Tom Cruise descendo o teto do Stade de France na cerimônia de encerramento das Olimpíadas!!! #Paris2024 #OlimpíadasNoge pic.twitter.com/kHJVOUb8qZ — ge (@geglobo) August 11, 2024

O ator também fez um post de agradecimento no X (antigo Twitter).