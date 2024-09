Banda Oasis retornar em 2025: Liam e Noel Gallagher planejam turnê

O grupo era composto por Liam Gallagher , Noel Gallagher, Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock - Foto: Divulgação

Banda inglesa de rock, Oasis, do ano de 1991, da cidade de Manchester, após encerrar a carreira em 2009, pelo visto está para retornar em breve. De acordo com informações, a volta do Oasis está confirmada, e os irmãos Liam e Noel Gallagher devem fazer o anúncio oficial ainda esta semana.

>>> Não é Maluco Beleza! Música mais ouvida de Raul Seixas é revelada

De acordo com o jornal britânico The Sun, a banda fará uma série de shows durante o próximo verão no hemisfério norte, em 2025. Os rumores sobre o retorno da banda circularam nas redes sociais nos últimos dias. As especulações ficaram ainda maiores quando Liam postou no X, neste domingo, 25, a frase "eu nunca gostei da palavra 'antigo' [ou 'ex']", o que foi entendido como uma referência à forma como a mídia costuma caracterizá-lo — "ex-Oasis" ou "antigo vocalista do Oasis".

Liam ainda respondeu a um seguidor que perguntou quais seriam as datas da turnê de volta do Oasis. O músico disse apenas "próxima sexta".

>>> Leia também: Com sete shows em três dias, Silvanno Salles faz nova turnê em SP

>>> Cristiano faz desabafo forte sobre depressão após anúncio de Zé Neto

A banda inglesa Oasis chegou ao fim em 2009, com o anúncio da saída de Noel Gallagher. Na época, Noel anunciou, em comunicado, a saída porque "simplesmente não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia". Ao longo dos anos, os irmãos recusaram a reconciliação.

O grupo era composto por Liam Gallagher (vocal e pandeiro), Noel Gallagher (guitarra e vocal), Gem Archer (guitarra e teclado), Andy Bell (baixo e teclado) e Chris Sharrock (bateria e percussão).

Em outubro do ano passado, Liam Gallagher, que foi vocalista do Oasis, anunciou uma turnê para celebrar os 30 anos do álbum "Definitely Maybe", o primeiro disco do grupo britânico. "É o álbum mais importante dos anos 1990 sem exceção. Eu não estaria em lugar nenhum sem ele e você também não, então vamos comemorar juntos", disse Gallagher ao anunciar a turnê.

>>> "Trabalho? Só com vontade de fumar um baseado!", publica Luiz Caldas

Na época, Noel falou, em entrevista à BBC Radio Manchester, que não diria "nunca" sobre uma reunião do Oasis. Mas, segundo ele, um conjunto extraordinário de circunstâncias precisaria acontecer para o grupo se reunir novamente. "Isso não quer dizer que essas circunstâncias nunca aconteceriam."