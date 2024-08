Não é Maluco Beleza! Música mais ouvida de Raul Seixas é revelada

Raul Seixas, que morreu em 1989, deixou um legado musical - Foto: Divulgação

"Eu vou ficar. Ficar com certeza maluco beleza". Este é um dos versos mais conhecidos de Raul Seixas, que morreu em 21 de agosto de 1989. No entanto, a música "Maluco Beleza" não é a mais ouvida no Brasil na lista do cantor.

Leia Mais:

>>> Dia da Saudade! Há 35 anos, Raul Seixas morria em São Paulo

>>> Ex de Raul Seixas lança autobiografia e conta histórias do cantor

>>> Anitta e Luísa Sonza são confirmadas como atrações da NFL

Ícone do rock brasileiro, Raul mantém viva uma legião de fãs e carrega uma grande quantidade de músicas na memória de muita gente.

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez uma revelação inédita envolvendo o legado musical e apontou as canções do famoso mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.

“Tente Outra Vez”, parceria com Paulo Coelho e Marcelo Motta, lidera o ranking, seguida de “Cowboy fora-da-lei” e “Maluco Beleza”, ambas feitas em parceria com Claudio Roberto.

Outra lista do Ecad aponta as canções de Raul mais regravadas até o momento. A campeã do momento é “Medo da Chuva”, também parceria com Paulo Coelho; e “Se Ainda Existe Amor”, com Mauro Motta.

O baiano, cabe ressaltar, possui um total de 320 composições e 407 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

Músicas de Raul Seixas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos:

Tente Outra Vez (Raul Seixas / Paulo Coelho / Marcelo Motta) Cowboy fora-da-lei (Claudio Roberto / Raul Seixas) Maluco Beleza (Claudio Roberto / Raul Seixas) Metamorfose Ambulante (Raul Seixas) Gita (Raul Seixas / Paulo Coelho) Aluga-se (Claudio Roberto / Raul Seixas) Medo da Chuva (Raul Seixas / Paulo Coelho) O Carimbador Maluco (Raul Seixas) Sociedade Alternativa (Raul Seixas / Paulo Coelho) Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Ranking das músicas de autoria de Raul Seixas mais regravadas: