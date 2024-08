Dia da Saudade! Há 35 anos, Raul Seixas morria em São Paulo

- Foto: Divulgação

Há exatos 35 anos, o Brasil perdeu um de seus maiores ícones musicais: Raul Seixas. Nascido em Salvador, em 28 de junho de 1945, o cantor, também conhecido como “Maluco Beleza”, revolucionou a música brasileira ao misturar o rock n' roll com elementos da música nordestina, sendo considerado por muitos o maior ícone do rock nacional.



O compositor baiano foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, no dia 21 de agosto de 1989, dois dias depois do lançamento de “A Panela do Diabo”, álbum em parceria com o amigo Marcelo Nova. Diabético, alcoólatra e com 44 anos, Raul não tomou insulina no dia anterior e, oficialmente, morreu de parada cardíaca após uma pancreatite fulminante.

Raul iniciou sua jornada musical em 1962, quando fundou sua primeira banda, Os Relâmpagos do Rock, que posteriormente evoluiu para Raulzito e os Panteras. Apaixonado por Elvis Presley, ele criou um fã-clube dedicado ao Rei do Rock, influenciando sua própria música.

Em 1972, Raul finalmente ganhou reconhecimento ao alcançar as finais do Festival Internacional da Canção com “Let Me Sing Let Me Sing” e “Eu Sou Eu Nicuri é o Diabo”, consolidando seu lugar na cena musical brasileira.

O grande salto na carreira de Raul Seixas veio em 1973, com o lançamento de seu primeiro álbum solo, "Krig-ha, Bandolo!". A partir desse momento, sua música passou a conquistar um público cada vez maior, com canções repletas de letras irreverentes, críticas sociais e uma mistura única de rock, blues e elementos da cultura brasileira. Sucessos como "Ouro de Tolo", "Al Capone" e "Gita" se tornaram hinos da contracultura e do rock nacional.



Ao longo de sua carreira, Raul Seixas lançou 21 álbuns de estúdio em apenas 26 anos, colaborando com grandes nomes como Paulo Coelho, com quem fundou a Sociedade Alternativa. A dupla marcou a história com sucessos que mesclavam filosofia, crítica social e espiritualidade, refletindo o espírito rebelde e inovador de Raul.

Túmulo de Raul Seixas

Fãs visitam túmulo de Raul Seixas no Cemitério Jardim da Saudade | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Nesta quarta-feira, 21, fãs do cantor visitaram seu túmulo no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Eles se reuniram e tocaram clássicos do artista em sua homenagem.



Em volta do túmulo de Raul, os fãs colocaram diversas capas de disco de vinil dos antigos álbuns do cantor, além de um colete de couro, peça que virou sua marca registrada.



Toca Raul!!!!