Ex de Raul Seixas lança autobiografia e conta histórias do cantor

Ex de Raul Seixas está lançando livro - Foto: Divulgação

Terceira mulher de Raul Seixas (1945-1989), Tania Menna Barreto lança neste mês a sua autobiografia, a obra 'Pagando Brabo: Raul Seixas na minha vida de amor e loucuras'.

O lançamento da Ibis Libris Editora conta histórias e aspectos menos conhecidos da sua vida pessoal e ao lado do cantor.

O mês escolhido para o lançamento é o mesmo em que se completam 35 anos da morte de Raul, no dia 21. Tania declarou que fez o livro para contar sua história para não haver distorções e não se criar uma lenda distante da verdade.

Cabe lembrar que Raul Seixas teve cinco mulheres; três delas, mães de suas filhas Simone, Scarlet e Vivian. Com Tania, Raul compôs músicas, como a canção “Pagando Brabo”, também título do livro, e viveu com ele o prenúncio de seu sucesso.

Para a produção de sua autobiografia, Tania teve a colaboração de Tiago Bittencourt, que hoje reside em Brasília, e que também lançou uma publicação sobre Raul, em 2017.

Cantora e compositora, a ex do músico brasileiro conta que sempre teve vontade de compartilhar suas histórias em livro. “É claro que ter convivido com Raul Seixas, o maior roqueiro do Brasil, é um excelente motivo para não guardar tudo só para mim”, relata a autora.