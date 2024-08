Processo de Daniela Mercury contra filho de Bolsonaro avança na PGR

Eduardo Bolsonaro é acusado de difamar artista baiana - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O processo movido pela cantora Daniela Mercury contra o filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo, por difamação, terá seguimento no Supremo Tribunal Federal (STF), após recomendação da Procuradoria-Geral da República (PGR), expedida nesta quarta-feira, 14.

A medida foi autorizada pelo procurador-geral Hindenburgo Chateaubriand Filho, que segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, defendeu que a Corte acate a ação. Para o PRG, o parlamentar “ultrapassou os limites da liberdade de expressão e os contornos da sua imunidade parlamentar material”.

Relembre caso

O deputado federal usou as suas redes sociais para compartilhar um vídeo editado com falas distorcidas da baiana em um show em Pernambuco, em julho de 2018. Na verdade, as declarações eram do cantor e compositor Renato Russo (1960-1996), de quem Daniela era amiga. Antes da notificação judicial, o filho ‘03’ de Bolsonaro excluiu a gravação.

O vídeo mostrava a artista falando que Jesus Cristo “era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito veado, sim!”. Ao tomar conhecimento sobre o assunto, Mercury tratou o tema como “fake news” e recorreu à Justiça, em 2022.

O STF tentou intimidar Eduardo Bolsonaro por quase um ano e meio, a fim de apresentar resposta à ação da artista. Sem sucesso, o parlamentar acabou sendo notificado por meio de edital, isto é quando se "desconhece o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência”.