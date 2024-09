Cristiano faz desabafo forte sobre depressão após anúncio de Zé Neto

Cristiano falou sobre a saúde de Zé Neto - Foto: Divulgação

Cristiano, que forma dupla com Zé Neto, decidiu usar seu perfil do Instagram para falar pela primeira vez sobre o diagnóstico de depressão e síndrome aguda do pânico do parceiro musical.

Em postagem, o cantor destacou: "Depressão é o câncer da alma. É algo que leva à morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe cor, raça, gênero ou classe social".

"Ela vem quando menos se espera, sem uma causa determinada, resultante de uma somatória de fatores, principalmente o preconceito de terceiros e de si mesmo, por não assumirmos que estamos doentes, que precisamos de ajuda", seguiu o famoso.

Crisiano também falou que muitas vezes a depressão faz com que estejamos sorrindo por fora, mas "destruídos por dentro para tentar mostrar que estamos bem".

"Luto com o meu irmão há quase 4 anos, tentando de toda forma ajudá-lo a se levantar, convivendo com isso, sofrendo com isso, sem poder falar a verdade, sem poder pedir socorro. Eu sei o que vivi nesses 4 anos como ninguém", confessou.

O cantor ainda destacou que o seu parceiro musical o chama de "irmão mais velho" e que, por isso, sempre se sentiu "na obrigação, por amor, de cuidar dele durante esses quase 15 anos de carreira".

"Não havia mais saída, não tinha opção, era preciso parar, dar um tempo. Eu não me importo com a fama, com o desaparecimento da dupla, com o esquecimento. Eu me importo com quem eu amo! Jamais me perdoaria se perdesse o Zé, pois eu prometi quando tudo isso começou que daria até minha última gota de sangue por ele, e garanto que ainda estou cheio de sangue", desabafou.

Cristiano revelou também que Zé Neto começou a apresentar um consumo excessivo de álcool e que a dupla conseguiu "parar a tempo de não evoluir para um fim trágico".